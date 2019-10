Chantal Janzen zet geliefde Marco in het zonnetje met romantische foto

Chantal Janzen (40) is al jaren dolgelukkig met de vader van haar kinderen, Marco Geeratz (47). Ze is nog altijd even gek op hem als aan het begin van hun relatie en zet hem dan ook even flink in het zonnetje op Instagram.

De presentatrice deelt een verliefd vakantiekiekje met haar geliefde. “Hij houdt niet van selfies. Ik hou wel van hem”, schrijft ze, gevolgd door een rood hartje. “Wij waren een 48 uur zonder kinderen. En waar hadden we het weer de hele tijd over..? Én om 06.00 uur wakker. #parentlife”

Herkenbaar

Niet alleen stromen de likes en hartjes binnen voor het koppel, óók herkennen de volgers van Chantal zich wederom in het bijschrift. “Over de kinderen: haha, been there“, laat iemand weten. Een andere fan: “Hahaha herkenbaar… zonder kinderen, maar alleen maar over ze kunnen praten.”

Lees ook

Dat koppie! Zoontje Chantal Janzen laat zich van zijn vrolijkste kant zien



Samengesteld gezin

Chantal werd eind maart 2018 de trotse moeder van Bobby. De presentatrice en haar man Marco Geeratz trouwden in 2014 en hebben samen nog een zoon, James. Uit een eerder huwelijk heeft Marco nog drie kinderen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP, Instagram