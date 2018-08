Chantal Janzen zet jarige man in het zonnetje met romantische foto

Vandaag is het groot feest in huize Janzen-Geeratz: Marco, de man van Chantal, is namelijk een jaartje ouder geworden! Dat viert de presentatrice met een romantische foto, waarop het stel samen met hun zoontje Bobby te zien is.

‘Degene op rechts is jarig, het is vakantie én ik hou van hem. Dus vandaag is ‘t dik vet feest’, schrijft de presentatrice bij het kiekje. Chantal wil wél even duidelijk maken dat ze haar man niet via Instagram wil feliciteren. ‘Ik ben samen met hem op vakantie dus toen heb ik hem net gewoon gekust en daarbij gezegd ‘Gefeliciteerd!’ Dat leek me wat leuker.’

Man der mannen

Een paar maanden geleden gaf het koppel voor het eerst een openhartig interview over hun ontmoeting en liefdevolle relatie. ‘Ik vind hem… de man der mannen. Dus dít is wat ze bedoelen, dacht ik. Dít is een man. Dít is verliefd’, zei Chantal destijds over de man die ze ontmoette op een Amsterdams terras. ‘Ik dacht, die ken ik, die knappe man. Als tiener heb ik ooit op zijn dochter gepast.’ Marco: ‘Ze gaf me haar nummer en zei: bel een keer.’

