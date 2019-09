Cute: Chantal Janzen deelt kinderfoto en volgers zien gelijkenis met Bobby

Ietwat gênante foto’s uit onze jeugd, we hebben ze allemaal wel. Zo ook Chantal Janzen (40). De presentatrice deelt een heerlijk kiekje uit de oude doos waarbij ze zich toch echt aanvraagt wat haar moeder hen aan heeft gedaan.

Te zien is hoe een jonge Chantal breed lachend de camera in kijkt. Een oor piept net onder de muts uit en Janzen ziet dan ook niet in waarom dat niet nét even ook gefikst kon worden.

In het bijschrift is te lezen hoe de presentatrice een hele checklist afgaat, waaruit op te maken is dat ze maar weinig veranderd is. “Hey mam, vraagje: was dit zelfgebreide gevaarte nou echt niet rekbaar genoeg om ook over dat ene oor heen te trekken? Groetjes. 👍🏼

✅flapoor

✅bolle toet

✅ouders uitlachen

✅Harry Slinger hoofddeksel

❌scheve pony

✅Wollen onderbroek (#durftedelen)

Kortom, zeer weinig veranderd.”

Haar volgers zien op dit kiekje vooral de gelijkenis met haar jongste zoontje. “Wow, ik zie Bobby in deze foto van jou, leuk!!”, reageert iemand. Maar voor velen is het vooral ook een herkenbaar plaatje. “Die pony inderdaad 😂 fantastisch. Helaas heb ik die foto’s ook 😏🤭”, merkt een fan op.

Samengesteld gezin

Chantal werd eind maart 2018 de trotse moeder van Bobby. De presentatrice en haar man Marco Geeratz hebben nog een zoon, James. Uit een eerder huwelijk heeft Marco nog drie kinderen.

