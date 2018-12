Hoe leuk om te zien: Chantal Janzen deelt kiekjes uit kindertijd

Vandaag mag de beste vriendin van Chantal Janzen (39) veertig kaarsjes uitblazen. Ter ere daarvan zet de presentatrice haar in het zonnetje op Instagram.

Lees ook: Zien: Chantal Janzen viert huwelijksjubileum met bijzondere trouwfoto

Chantal en Anne-Marie kennen elkaar al jaren. Uit hun kindertijd, om precies te zijn. Daarom deelt de blondine op de verjaardag van haar vriendin niet alleen foto’s van nu, maar óók van vroeger. En wat is het leuk om daardoorheen te scrollen!

The big 40

‘Verrassing Annie!!! Je staat op insta! In een zesdelige serie nog wel! Joehoeoe!! En daar ben je me toch een potje blij mee #not’, schrijft ze erbij. ‘Vandaag is één van de liefste mensen die ik in mn leven heb jarig. Yes the big 40, An. Wat hebben we toch al veel meegemaakt samen. Altijd ben je er voor me, altijd zal ik er voor jou zijn. Al 35 jaar hou ik van je, zielsveel.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Instagram