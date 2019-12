Chantal Janzen lanceert kersthit voor goed doel met tout bekend Nederland

Met de kerstdagen voor de deur zet Chantal Janzen (40) zich in voor het goede doel. Samen met tientallen andere BN’ers heeft de presentatrice een kersthit opgenomen om geld in te zamelen voor het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie.

Op Instagram deelt Chantal alvast een voorproefje van het nieuwe liedje Ik ben een kerstbal, een remake van de gelijknamige kersthit van Bert & Ernie. “Samen met dertig geweldige bekende collega’s mochten we dit lied, dat oorspronkelijk geschreven is door Wim T. Schippers en voor het eerst is gezongen door Bert & Ernie, in een nieuw jasje steken”, begint de blondine bij de video. “Het leven is als een kerstboom, en de ballen die je erin hangt zijn je vrienden, die maken je boom mooier, en geven net die extra glans, vooral op moeilijke dagen.”

Extra lichtje

Daarbij onthult Chantal dat Ik ben een kerstbal is opgedragen aan het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. “De decembermaand is helaas niet voor iedereen vanzelfsprekend een feestmaand, laat staan als je te maken hebt met ziekte of verlies”, vervolgt ze. “Dus, opgedragen aan het Prinses Máxima Centrum, maar ook voor iedereen die een extra lichtje in deze donkere dagen kan gebruiken.”

Opbrengst lied én trui

De opbrengst van de kerstsong gaat naar het goede doel. “Evenals de opbrengst van de Ik ben een kerstbal-trui die alle artiesten dragen in de clip”, laat Chantal weten. De trui kun je kopen in de webshop van &C.

Bekende gezichten

Voor deze actie heeft Chantal de handen ineengeslagen met heel wat bekende Nederlanders. Zo zien we onder meer Thomas Acda, Marco Borsato, Alain Clark, Angela Groothuizen en Edsilia Rombley terug in de clip. Ook zingen Jim Bakkum, Roxeanne Hazes, Simone Kleinsma, Dries Roelvink en Berget Lewis een toontje mee. Hieronder kun je het gehele lied luisteren én de clip bekijken:

En dit is het origineel van de enige echte Bert & Ernie:

Beeld: ANP, Instagram