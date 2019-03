Chantal Janzen deelt hilarische post over de keerzijde van het moederschap

Hoewel Chantal Janzen dol is op haar zoontje Bobby, weet hij er ook voor te zorgen dat de presentatrice geen oog dichtdoet. Letterlijk, want het jochie is zo verkouden dat hij zijn ouders continu uit hun slaap houdt.

Bobby heeft er ook vanochtend voor gezorgd dat Chantal weer vroeg uit de veren was. “Dit was een foto zeer vroeg in de ochtend voor zijn vader”, schrijft de blondine bij een selfie met haar kind. “Om te laten zien dat we het hier weer leuk hadden, want beter dat je wegkijkt vriend want vannacht was het weer bal.” Chantal laat weten dat dit komt doordat de neus van Bobby helemaal dicht zit. “Maar papa en mama willen hun ogen dicht.” Ze grapt: “Je krijgt er zo veel voor terug. Snot. Dat krijg je ervoor terug.”

Herkenbaar

De volgers van de presentatrice lachen zich kapot, maar noemen de slapeloze nachten vooral ontzettend herkenbaar. “Hier is het al 25 maanden bal. Dus succes…”, schrijft iemand. Een ander laat weten: “Ongelofelijk hoe positief je blijft! Ik weet er helaas alles van.”

Knappe vrouw

Ondanks het feit dat Chantal blijkbaar een slechte nachtrust heeft, ziet ze er volgens haar fans nog altijd prachtig uit. Dat laten ze dan ook ruimschoots – naast alle babyadviezen die ze voor de moeder hebben – weten. “Team no sleep? Waar zijn je wallen dan?”, luidt een van de reacties. Anderen reageren dat ze “echt mooi is zonder make-up”.

Het is niet de eerste keer dat Chantal Janzen de andere kant van het moederschap belicht. Eerder plaatste ze ook al een kiekje dat in beeld bracht dat het hebben van een baby niet alleen maar rozengeur en maneschijn is.

