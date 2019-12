Chantal Janzen plaatst persoonlijk statement over Wendy van Dijk-misverstand

“Ik had vaak het gevoel dat ik niet goed genoeg was. Met cocaïne was dat allemaal in één klap weg”, zo meldde &C op haar website in een speciale aankondiging van het januarinummer. De naam van de geïnterviewde was Wendy van Dijk. Normaal gesproken vernoemen ze alleen de voornaam, ditmaal dus de gehele naam. Dat was een grote fout van de redactie. Mensen trokken al gauw de conclusie dat het ging om de presentatrice Wendy van Dijk. Vooral omdat er al jaren het sterke gerucht gaat dat de ‘echte’ Wendy kampt met een coke-verslaving. Ook omdat er geen foto geplaatst zou zijn bij de aankondiging van het artikel, daardoor was het niet duidelijk dat het om een andere Wendy ging.

Lees ook: Chantal ‘geschrokken’ van hoeveelheid berichten over cokeverslaving-stuk ‘Wendy van Dijk’

Ruzie

Daarnaast zou het gerucht gaan dat Wendy en Chantal ruzie met elkaar hebben sinds er enkele maanden geleden op Wendy van Dijks Twitter-account haatberichten over Chantal Janzen in Dancing with the Stars werden geliked. Wendy beweerde toen dat iemand haar account gehackt had, maar de lucht tussen de twee is nooit geklaard. Mensen dachten dat deze actie een payback zou zijn van Chantal. Dat vond de presentatrice een rare aannamen en via social media liet zij vanochtend weten dat dat grote onzin is.

Misverstand

Chantal plaatste een foto van het interview op Instagram met de tekst: ‘Ho ho ho luitjes, nu gaat er even iets mis in de media. Voor de duidelijkheid: IK heb GEEN negativiteit of scheldkanonnades van volgers gekregen die aan mij gericht waren. Waar ik juist van schrok, en niet van gediend was, is dat ik in mijn inbox negatieve berichten kreeg die aan Wendy gericht waren. Volgers schreven dat t goed was dat ik haar ‘terug had gepakt’ na haar twitter-actie. ONZIN. Ik heb nooit de behoefte gehad om een tegen-actie te ondernemen, zulke dingen kunnen gebeuren omdat BNers ook net mensen zijn. Schokkend ja, ik weet t. Verder sluit ik het artikel in ons magazine bij, zodat jullie kunnen zien waar t precies om gaat. Alleen het nieuwsbericht online over t artikel was onvolledig, en een grote fout van redactie en mij, want het was zonder foto van de dame in het interview, en daardoor begrijpelijk pijnlijk’, schrijft de blondine.

Persbericht

Een dag geleden verscheen het officiële persbericht van &C Magazine: ‘Als &C Magazine willen wij hierbij onze welgemeende en oprechte excuses aanbieden aan presentatrice Wendy van Dijk voor de onterechte en pijnlijke associaties die hierdoor ontstaan zijn.’ Zullen alle misverstanden dan nu echt zijn opgeklaard?