Chantal Janzen (40) en haar geliefde Marco Geeratz (47) hebben er een romantisch weekend op zitten. De twee vierden dat ze vijf jaar geleden elkaar het jawoord gaven, waarvan de presentatrice een tweetal foto’s deelt. Een perfecte voor Instagram én een realistische.

Bij de kiekjes schrijft Chantal dat het “vijfjarig trouwjubileum-weekend om te janken zo fijn was”. Wat de blondine ook al in haar Instagram Stories schreef en ook bij deze post laat weten, is dat ze helaas wel een “jankdag” had. “Goeie timing”, merkt ze op. “Maar ja, kan gebeuren. Hebben we allemaal weleens. Durf te delen, eerlijk op Insta.”

Liefde

Dat ze een emotionele bui had, heeft volgens Chantal te maken met verschillende dingen. Zo blijkt uit de hashtags dat het de hormonen waren, maar het ook samenhangt met moeheid en het moeder zijn. Volgens de presentatrice bleef haar man haar wel leuk vinden. “Echte liefde”, schrijft ze.

Complimenten

Bekende sterren reageren vol lof onder de romantische kiekjes. “Prachtig stel!”, klinkt het compliment van Gordon. Halina Reijn vult aan: “Knappe mensen met lieve ogen.”

Grote liefde

Chantal stapte in 2014 in het huwelijksbootje met haar grote liefde Marco Geeratz en de twee zijn hartstikke happy. Maar toch is de presentatrice af en toe onzeker over haar relatie. Het idee dat Marco haar op een dag zal verlaten, bezorgt haar angsten, liet ze eerder dit jaar weten in haar column in &C.

Forever alone

Als dat ooit gebeurt, zit er volgens de blondine maar één ding op: dan blijft ze voor altijd vrijgezel. “Dan neem ik 28 konijnen, zes katten, tien ­koikarpers, twee salamanders, een gekko, vier komodovaranen en een dwergpony. En die slapen allemaal, elke avond, bij mij in bed”, aldus Chantal. “Geen man die daar zin in heeft. Mooi. Ben ik daar ook ­meteen vanaf.”

Happy family

Chantal en Marco werden eind maart 2018 de trotse ouders van zoontje Bobby. Het stel heeft samen nog een zoon, James. Uit een eerder huwelijk heeft Geeratz nog drie kinderen.

