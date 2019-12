Woensdag was het precies vijf jaar geleden dat Chantal Janzen (40) en Marco Geeratz (47) in het huwelijksbootje stapten. Om stil te staan bij deze bijzondere dag, heeft de presentatrice een trouwfoto gedeeld uit de oude doos.

Bij de zwart-witfoto – waarop Chantal te zien is met Marco en hun zoon James – plaatst de blondine een rood hartje, gevolgd door de trouwlocatie en -datum: “Londen, 11-12-2014”, staat er bij het kiekje.

Felicitaties

Bekende collega’s van Chantal verzamelen zich onder de foto om het stel te feliciteren met hun jubileum. “Happy anniversary”, schrijft Renate Gerschtanowitz. Haar man Winston laat weten: “Wat een te gekke foto!” Ook onder meer Britt Dekker, Lieke van Lexmond en Nienke Plas plaatsen hartjes onder de foto.

Jubileumweekend

Afgelopen weekend vierden Chantal en Marco al dat ze elkaar vijf jaar geleden het jawoord gaven en dat was “om te janken zo fijn”, zo liet ze weten via Instagram. De presentatrice deelde een tweetal foto’s, waarbij ze een eerlijke tekst schreef. Ze gaf toe enorm emotioneel te zijn geweest, wat te maken had met verschillende factoren.

Dit bericht bekijken op Instagram ❤️London, 11-12-2014 Een bericht gedeeld door Chantal Janzen (@chantaljanzen.official) op 11 Dec 2019 om 11:09 (PST)

Grote liefde

Chantal stapte in 2014 in het huwelijksbootje met haar grote liefde Marco Geeratz en de twee zijn hartstikke happy. Maar toch is de presentatrice af en toe onzeker over haar relatie. Het idee dat Marco haar op een dag zal verlaten, bezorgt haar angsten, liet ze eerder dit jaar weten in haar column in &C.

Forever alone

Als dat ooit gebeurt, zit er volgens de blondine maar één ding op: dan blijft ze voor altijd vrijgezel. “Dan neem ik 28 konijnen, zes katten, tien ­koikarpers, twee salamanders, een gekko, vier komodovaranen en een dwergpony. En die slapen allemaal, elke avond, bij mij in bed”, aldus Chantal. “Geen man die daar zin in heeft. Mooi. Ben ik daar ook ­meteen vanaf.”

Happy family

Chantal en Marco werden eind maart 2018 de trotse ouders van zoontje Bobby. Het stel heeft samen nog een zoon, James. Uit een eerder huwelijk heeft Geeratz nog drie kinderen.

Beeld: ANP, Instagram