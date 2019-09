Net zo sexy als Chantal Janzen in bed? Ren dan nu naar déze winkel

Hoe Chantal Janzen erbij ligt in bed, weten we dankzij de geweldige programma’s ‘Chantal blijft slapen’ en ‘Chantals Pyjama Party’ tegenwoordig maar al te goed. Wil jij er net zo flawless bij liggen als de blondine? Dan hebben we goed nieuws voor je, want die fantastische roze pyjama scoor je vanaf vandaag gewoon bij HEMA.

Wil je slapen als Chantal Janzen of vind je die roze pyjama die ze draagt gewoon supertof? Trek dan vandaag nog een sprintje naar HEMA. Hier vind je het slaappakkie van de presentatrice in meerdere varianten: een blouse met lange mouwen die je kunt combineren met een pyjamashort of –broek, én een langere pyjamablouse. Alle items zijn gemaakt van 100 procent katoen en de prijzen variëren van 15 tot 25 euro. Voor een setje moet je dus wat over hebben, maar hé, dan heb je ook wat.

Goed doel

Chantal is sinds vorige week op de buis te zien met haar gloednieuwe programma Chantals Pyjama Party, maar het kan je haast niet ontgaan zijn dat ze óók een live slaapfeestje organiseert. Speciaal hiervoor heeft de presentatrice de handen ineen geslagen met HEMA en de roze pyjama op de markt gebracht. En het mooiste van alles is dat je er ook nog een goed doel mee steunt als je de outfit aanschaft. Een gedeelte van de opbrengst wordt namelijk gebruikt om een ouder-/kinderkamer in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie te adopteren. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat ouders dag en nacht bij hun kind kunnen blijven.

Lees ook

Chantal Janzen reageert hilarisch op ‘sneer’ van Wendy van Dijk

Sloffen

De grootse pyjama party van Chantal vindt plaats op 15 en 16 november in het Ziggo Dome in Amsterdam. De gasten? Denk aan Lil’ Kleine, Maan, Glennis Grace, Tony Junior en Tijl Beckand. Tipje van ons: als je je tickets hier bestelt, krijg je er limited edition sloffen bij. Dat maakt je outfit pas écht af!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: HEMA Instagram | Beeld: RTL, Instagram