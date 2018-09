Chantal Janzen heeft gewoon een veel te schattige zoon

Het blijft maar snoezige babyfoto’s regenen op het Instagramaccount van Chantal Janzen, vaak gespekt van hilarische bijschriften. En wij blijven ze maar posten omdat de kiekjes zo lief zijn.

De twee lijken behoorlijk op elkaar, en dat is op deze foto goed te zien.

Hello monkeyface❤ Een bericht gedeeld door Chantal Janzen (@chantaljanzen.official) op 2 Sep 2018 om 2:19 (PDT)

De afgelopen weken was het gezin op vakantie, maar die is voorbij. Dat de presentatrice niet bijster veel zin had in deze maandag is wel duidelijk:

Een bericht gedeeld door Chantal Janzen (@chantaljanzen.official) op 2 Sep 2018 om 10:21 (PDT)

Beeld: Instagram, ANP