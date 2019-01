Chantal Janzen maakt grote stap in haar carrière

Als er iemand is die geen uitdaging uit de weg gaat, is het Chantal Janzen wel. Ze acteert, presenteert én heeft haar eigen platform. En nu doet ze nog een schepje bovenop die succesvolle carrière.

Chantal gaat aan de slag als expert bij een nieuwe talentenshow, ‘The World’s Best’. Een grote stap voor de presentatrice, want voor het internationale programma vliegt ze binnenkort naar Amerika.

Global experts

‘Ja! Ik ben zo enthousiast en vereerd dat ik deel uit mag maken van een grote nieuwe talentenjacht, genaamd The World’s Best’, verklapt ze via Instagram. ‘Eindelijk kan ik jullie er mee over vertellen.’ De presentatrice onthult dat ze deel uitmaakt van de 50 ‘global experts’: een internationaal panel van ’s werelds meest ervaren experts op verschillende entertainmentvlakken. Chantal is degene die Nederland mag vertegenwoordigen bij de talentenshow.

Twee jury’s

De presentatie van ‘The World’s Best’ ligt in handen van comedian James Cordon. Daarnaast is er een vast Amerikaans jurypanel te zien in het programma, bestaande uit Drew Barrymore, RuPaul en Faith Hill. Daarnaast worden de kandidaten beoordeeld door de internationale sterren, waaronder Chantal.

Beeld: ANP, Instagram