Chantal ‘geschrokken’ van hoeveelheid berichten over cokeverslaving-stuk ‘Wendy van Dijk’

Toen de redactie van ‘&C Magazine’ – het tijdschrift van Chantal Janzen (40) – het nieuwe nummer aankondigde, werd de plank misgeslagen. De toekomstig Songfestival-presentatrice onthulde namelijk dat de januari-editie van haar blad de cocaïneverslaving van Wendy van Dijk zou bespreken, iets waar al langere tijd geruchten over gaan. De streek: het bleek niet om de bekende presentatrice te gaan maar om een naamgenoot. De achternaam werd eerder al verwijderd uit de aankondiging en nu komt Chantal nog eens met een uitgebreide verklaring.

“Hallo volgers, ik ben geschrokken van de grote hoeveelheid berichten in mn inbox over de eerder beschreven kwestie in ons magazine, vol positiviteit naar mij maar te veel onbegrip naar de andere partij toe”, begint de blondine op Instagram. “Dat is niet oké naar anderen en dit verdient iemand niet.”

Verkorte versie

Chantal besluit er een post aan te wijden omdat het anders misschien een te lang verhaal wordt in haar Instagram Stories. Daarnaast zegt ze zich verantwoordelijk te voelen en een korte versie van haar kant van het verhaal te willen doen. “Ja, ik weet dat er heel veel mensen in ons land zijn met dezelfde naam. Bedankt voor het melden van iedereen die jullie kennen met die naam. Ja, ik weet uiteraard ook dat er in het blad ‘gewoon’ een foto bij het artikel staat van de dame waar het om gaat. Maar beste mensen, daar ging het gedoe dan ook niet over.”

Nieuwsbericht

Ze vervolgt: “Er gaat, voordat er een nieuw magazine in de winkel ligt, altijd een nieuwsbericht uit met de onderwerpen van deze maand. En alleen over dit nieuwsbericht ontstond verwarring, want daar stond slechts de naam in en het onderwerp. En géén foto van de dame of een zin als ‘let op het gaat hier om een ONbekende persoon met dezelfde naam’. En dát was waar de ophef over ging: over het nieuwsbericht wat naar de media verstuurd is, omdat daar geen foto bij stond. NIET om het artikel met foto in het magazine zelf. Daar is ook verder niemand boos over en is ook nooit commentaar op geweest vanuit derden.”

‘Even niet goed gedaan’

De presentatrice erkent de mist in te zijn gegaan. “Soms maak je een fout met bijbehorende last, en die moet je dan ook dragen”, schrijft ze. Wel besluit ze de reacties onder de foto uit te schakelen. “Want ik hoef hier geen meningen te horen, die hebben jullie al veelvuldig laten weten. Ik hoef ook geen gelijk te krijgen want we hebben het als magazine gewoon even niet goed gedaan in dat nieuwsbericht. Nobody’s perfect, iedereen maakt fouten, en hiervan hebben we absoluut geleerd.” Chantal sluit af met de woorden “peace out en liefs”.

Inschattingsfout

De redactie van &C bood eerder ook al haar excuses aan; de link met de bekende Wendy was van tevoren niet gelegd. “Het is bij ons gebruikelijk dat hoofdpersonen in dit soort artikelen met naam en toenaam genoemd worden omdat het waargebeurde verhalen betreft en geen door een redactie geschreven fictie. Wij hebben als redactie zijnde deze journalistieke afweging ook nu laten prevaleren omdat wij ons niet voor konden stellen dat hier een verband zou ontstaan met een achterhaald en onwaar verhaal over presentatrice Wendy van Dijk. Helaas hebben wij hierbij een inschattingsfout gemaakt en is dit wel het geval gebleken. Als &C Magazine willen wij hierbij onze welgemeende en oprechte excuses aanbieden aan presentatrice Wendy van Dijk voor de onterechte en pijnlijke associaties die hierdoor ontstaan zijn.”

Pijnlijk

Ook Chantal liet al in een reactie weten het pijnlijk te vinden. “Ik vind het heel pijnlijk dat dit persbericht zo door ons verstuurd is. De mooie foto’s van de dame die bij het artikel staan in ons magazine, hadden we ook meteen in het persbericht moeten plaatsen. Door louter de naam te vermelden is deze kwestie ontstaan en dat had niet mogen gebeuren.”

Haattweets

Eerder dit jaar was er ook al iets voorgevallen tussen Chantal en Wendy. Vanuit Wendy’s Twitter-account werden meerdere haatberichten over Chantal geliket. Ze zei daarna dat haar account was gehackt. “Ondanks de recente ‘Twitter-kwestie’ wil ik net als in eerdere berichtgeving hierover laten weten dat ik altijd prettig met Wendy heb samengewerkt en ik heb dan ook geen negatieve gevoelens jegens haar. Net als onze redactie vind ik deze onhandige en ongelukkig gemaakte gelijkenis alleen maar zeer vervelend.”

