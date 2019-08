Chantal Janzen geniet van quality time met gezin zónder Bobby: ‘Best fijn’

Chantal Janzen heeft het er met een kleintje als Bobby maar druk mee. Momenteel geniet ze van een zonnige vakantie met haar gezin, maar uitslapen is er bijvoorbeeld niet bij. Daarbij moet de dreumes – die inmiddels flink de wereld aan het ontdekken is op beide voetjes – goed in de gaten gehouden worden. Maar voor één avond konden de presentatrice en haar man genieten van wat quality time met alleen hun oudste zoon.

Samen met haar geliefde Marco en zoon James ging Chantal uiteten en van dat moment deelt ze nu een liefdevolle foto. En zoals we van de blondine gewend zijn, schrijft ze er weer een heerlijke tekst bij: “Weer een keer kunnen uiteten zonder rondvliegend voedsel, een auto nadoen met een vork of overig bestek van de grond rapen was best fijn.”

Herkenbaar

Met het bijschrift krijgt Chantal een hoop lachers op haar hand. “Te schattig deze foto, ik lach me altijd suf om jouw teksten over Bobby. Wel een droppie, trouwens… James ook beeldschoon”, reageert een fan. Daarnaast roept het kiekje een hoop herkenbaarheid op bij haar volgers. “Het is ook overal het zelfde haha”, schrijft iemand. Een ander laat weten: “Genieten! Snap dit helemaal. Liefde voor alle opa’s, oma’s, ooms, tantes, oppassen en wie dan ook nog meer die dit mogelijk maken.”

Samengesteld gezin

Chantal werd eind maart 2018 de trotse moeder van Bobby. De presentatrice en haar man Marco Geeratz hebben nog een zoon, James. Uit een eerder huwelijk heeft Marco nog drie kinderen.

