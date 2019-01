Chantal Janzen werkt aan nieuw programma en de eerste beelden zijn hilarisch

Hoewel Linda de Mol en Wendy van Dijk de overstap maken van RTL naar Talpa, blijft Chantal Janzen voorlopig hangen. En ze wordt hard aan het werk gezet. Letterlijk, want de presentatrice komt binnenkort met het programma ‘Chantal komt werken’.

Was jij ook groots fan van het programma ‘Chantal blijft slapen’? Dan ga je dit nieuwe format óók fantastisch vinden. Wacht maar tot je de eerste beelden ziet. Om te gieren!

Handen uit de mouwen

In het programma is te zien hoe Chantal verschillende beroepen uitprobeert door een dagje mee te lopen. Zo hult de blondine zich onder andere in brandweerkleding en zal ze de handen uit de mouwen steken in een dierentuin.

Van online naar tv

Het idee voor dit programma is ontstaan op de redactie van haar eigen platform &C. Er is een reeks online afleveringen gemaakt die zo goed werd bekeken, dat ze besloten heeft het voor tv te gaan maken. “We zijn snel gestopt met de online serie, want je kunt alle beroepen natuurlijk maar één keer uitproberen”, legt ze uit in RTL Boulevard. “Het is heel mooi om de onbekende mensen aan het werk te zien en de passie en liefde daarvoor.”

‘Chantal komt werken’ is vanaf 28 maart te zien op RTL 4. De eerste beelden vind je alvast hieronder. Wij kunnen niet wachten!

Bron: Libelle.nl | Beeld: ANP, Instagram