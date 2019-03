Niet alleen maar glamour: Chantal Janzen toont ware kant van het moederschap

Chantal Janzen (40) biedt haar fans maar al te graag een kijkje in haar privéleven op Instagram. En dat weet ze altijd weer te doen met een vleugje humor, zo blijkt ook uit de laatste foto die de presentatrice deelt.

Lees ook: Prachtige woorden: Chantal Janzen deelt belangrijke boodschap voor samengestelde gezinnen

Eind maart 2018 is Chantal moeder geworden van haar tweede kindje, Bobby. En met een baby in huis is er niet alleen maar plaats voor glamour in het leven van de blondine…

Real life

Bij het kiekje verwijst ze naar een eerdere post, waarop te zien is hoe ze een ketting in haar mond heeft en er vooral uitziet om door een ringetje te halen. Maar, zo schrijft de presentatrice, ‘this one is real life.’ Chantal gebruikt hierbij de hashtag #momlife en benadrukt nog even dat er niet iedere dag ruimte is voor nephaar, make-up en shoots met professionele fotografen en studiolicht. Die moeten vandaag gewoon plaatsmaken voor haar ‘oude badjas en babykwijl’.

Geinig

De volgers van Chantal lachen zich kapot om de herkenbare foto. ‘Haha, briljant!’, luidt een van de vele reacties. Een ander schrijft: ‘Dat vind ik nou zo leuk aan jou, Chantal. Dat je deze versie ook laat zien!’

De foto waarop Chantal poseert voor haar eigen magazine &C en waarnaar de presentatrice verwijst, zie je hieronder:

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP, Instagram