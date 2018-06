Chantal Janzen deelt superlieve foto van man en zoontje Bobby

Hoewel Chantal Janzen al aardig wat foto’s heeft gedeeld van de kleine spruit, is deze toch echt wel een van de zoetste. Want hoe schattig is dit vader-zoonmomentje?

De liefde spat zowat van de foto af. Mama Chantal kijkt dan ook met veel trots naar haar mannen en schrijft: ‘Liefde.’

Bobby

Baby Bobby werd op 29 maart geboren en is het tweede kindje van Chantal en haar man Marco. Samen met broer James deelt Bobby nog een broer en twee zussen uit een eerder huwelijk van Marco.

Liefde Een bericht gedeeld door Chantal Janzen (@chantaljanzen.official) op 31 Mei 2018 om 10:46 (PDT)

