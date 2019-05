Rarara, van wie is Bobby fan? Chantal Janzen deelt megalieve video van haar zoontje

Wij krijgen geen genoeg van de mierzoete video’s én hilarische Instaposts die Chantal Janzen met, van (of met dank aan) haar zoontje(s) plaatst. Mocht je de megalieve video die de presentatrice gisteravond deelde gemist hebben, scroll dan vooral verder. Heerlijk kijkvoer voor deze maandagochtend!

Move like Bobby

Baby Bobby is pas 11 maanden, maar heeft al goede moves voor z’n leeftijd! En weet in het laatste Instagram filmpje van zijn moeder opnieuw de show (en onze harten) te stelen.

‘Bob’s favo nummertje, weet je’

“Effe ’n Arcade-tje trekken”, schrijft Chantal bij de video van Bobby die #lekkergaat op het nummer van Duncan Laurence. De kleine man zit op een bank, terwijl hij helemaal opgaat in het liedje. En kleine dansmoves doet. De presentatrice sluit haar posts altijd af met bijzonder grappige hashtags. “Bob’s favo nummertje, weet je”, springt er in dit geval tussenuit, is onze favoriet. Uit haar hashtag blijkt dat dit – het tafereel op de video – inmiddels dagelijkse kost is geworden. Wij zijn benieuwd (en kijken uit) naar de volgende video! Keep ‘em coming.

Ook leuk: zanger Jim Bakkum reageert onder het bericht dat het bij hem thuis niet anders is. “Hier hetzelfde. Elke dag”, laat hij weten. En daarmee zijn ze niet de enige, het nummer doet het al weken enorm goed. Zo kwam het laatst binnen op nummer één in de Nederlandse hitlijsten én won onze Duncan er het Eurovisiesongfestival mee. Maar dat heb je vast niet gemist, toch?

