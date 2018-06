Chantal Janzen: ‘Ik ben een egoïstischere ouder dan Marco’

Chantal Janzen en Marco Geeratz zijn samen de trotse ouders van James (8) en Bobby, die eind maart ter wereld is gekomen. In &C vertellen de twee voor het eerst samen over hun eerste ontmoeting en hun huidige gezinsleven én werpen ze een blik op hun relatie.

Een leven zonder mannen? Niks aan, vindt Chantal. Ze zou niet zonder de hare kunnen. Marco en Chantal vertellen voor de allereerste keer samen over hun privéleven. Chantal: ‘Ik vind hem… de man der mannen. Dus dít is wat ze bedoelen, dacht ik. Dít is een man. Dít is verliefd.’ Het stel ontmoette elkaar op een Amsterdams terras. Chantal: ‘Ik dacht, die ken ik, die knappe man. Als tiener heb ik ooit op zijn dochter gepast.’ Marco: ‘Ze gaf me haar nummer en zei: bel een keer.’

Gezinsleven

Het koppel vertelt ook over de vergelijkbare nesten waaruit ze komen. Daarnaast zijn ze onlangs de kersverse ouders geworden van baby Bobby. En daarmee staat de teller van hun samengestelde gezin op maar liefst vijf kinderen. Marco: ‘Het zijn allemaal broers en zussen. Het woord halfbroer of halfzus heb ik hier nog nooit gehoord.’ Wat hun familierituelen zijn? Marco: ‘We gaan in de zomer altijd samen op vakantie. Dat vind ik heel wat. Mijn oudste is toch al 27 en die gaat nog steeds mee.’

Opvoeding

Hun manier van opvoeden ligt redelijk op één lijn, al geeft Chantal wel toe een tikkeltje egoïstischer te zijn als ouder dan Marco. ‘Ik kan thuiskomen en eerst een halfuur voor mezelf nemen. Marco is altijd, zodra hij binnenkomt, vader.’

Grappigste thuis

Chantal is waarschijnlijk grappiger op televisie dan thuis. Er wordt wat afgelachen in huize Janzen en Geeratz, maar niet alleen om Chantal. Marco zegt in het interview tegen zijn echtgenote: ‘Ik denk dat mensen jou grappiger op televisie vinden dan dat je thuis bent.’

