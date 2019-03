Hieperdepiep… hoera! Chantal Janzen viert eerste verjaardag van zoontje Bobby

Feest voor Chantal Janzen en haar gezin! Bobby, het jongste zoontje van de presentatrice, is vandaag namelijk één jaar geworden. Tijd voor een terugblik.

Precies een jaar geleden, op 29 maart 2018, kwam Bobby ter wereld. Chantal Janzen en haar man Marco Geeratz konden het geluk niet op, want de baby was de kers op de taart voor het gezin. Het eerste jaar met Bobby was een veelbewogen jaar voor Chantal en gelukkig mochten we van veel momenten meegenieten.

Na de geboorte van haar eerste zoon James (9) stond haar carrière op de eerste plaats. Aan een nieuwe zwangerschap moest ze vanwege fysieke problemen nog niet denken. Het gezin was met de drie kinderen van Marco uit een eerder huwelijk en zoontje James compleet. Toch besloot het koppel er weer voor te gaan en zo werd Chantal vorig jaar opnieuw moeder van een zoon: Bobby.

Lachebekkie

Bobby is echt een lachebekkie. Vaak werden we verwend met vrolijke foto’s van het jochie op Instagram. Iedereen uit het gezin lijkt verliefd op Bobby en ze genieten dan ook volop van elkaar.

Beeld: ANP, Instagram