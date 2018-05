Chantal Janzen voor het eerst over baby Bobby: ‘Hij is wel heel goed gelukt’

Iets meer dan een maand geleden zette Chantal Janzen haar baby Bobby op de wereld, en sindsdien leeft de presentatrice op een roze wolk. Zo nu en dan krijgen we een kiekje te zien van haar pasgeboren zoontje, maar nu vertelt ze voor het eerst over hem én over de bevalling.

Voor de camera van haar eigen platform &C vertelt Chantal maar al te graag over Bobby, mét het kleine mannetje in haar armen. Op de beelden is Bobby goed te bewonderen en zijn haardos valt dan ook meteen op. ‘Maar ik ben blij dat het geen matje is’, aldus de presentatrice. ‘Een soort Maaskantje.’

Artis

Hoe stilletjes Bobby in de video op Chantals borst ligt, zo rustig is-ie ’s nachts niet, verklapt ze. ‘Dan is het net of Artis naast je ligt. Het is echt een hoop herrie wat eruit komt. Maar hij is wel heel goed gelukt.’ Bobby is dan ook zo stil omdat-ie net gegeten heeft. ‘Dat scheelt. Borstvoeding is wel een dingetje, ik kan er bijna niet tegenop eten. Ik eet nog meer dan ervoor. Maar ik ben wel blij dat het lukt.’ Al vindt ze het wel zwaar dat zij de enige is die Bobby van voeding kan voorzien, en daarom is ze wel van plan om te gaan kolven. ‘Zodat Marco ook de laatste voeding kan geven.’

De bevalling

Los van het eerste uur dat de ruggenprik niet werkte, viel de bevalling Chantal alles mee. ‘Ik wil nu zeggen leuk, maar dat vind ik niet, de bevalling. Maar ik vond het wel mooi’, vertelt ze. ‘Ik had altijd een hekel aan mensen die dat zeiden, maar ik vond het echt heel mooi. De weeën vond ik wel echt heel pijnlijk, maar het ging wel heel goed. Ik ben daarom echt wel heel gelukkig en opgelucht.’

