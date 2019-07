Chantal Janzen deelt eerlijk en vooral herkenbaar vakantiekiekje van dreumes Bobby

Ook voor Chantal Janzen is de zomervakantie aangebroken. De presentatrice geniet met haar gezin van de zon, maar geeft toe dat het niet optimaal bijkomen is met zo’n kleintje als Bobby erbij.

Op Instagram plaatst de blondine een kiekje van de dreumes die in de vroege ochtend gemaakt is. “Kleine prutser, daar zit je dan”, begint Chantal. “Met je lieve kopje.”

Pas op

Uitslapen is er niet bij, zo vertelt de uitgeputte moeder. “Om 06.15 uur in de ochtend op het strand. Op vakantie. Wat voor ouders met jonge kinderen soms allesbehalve voelt als vakantie.” Ze noemt een rits voorbeelden: “Pas op, niet bij het zwembad, nee, die schelp kun je niet eten, kijk uit voor het stenen trapje bij het hek, nee, niet met zand gooien naar dat kindje, geef eens terug want dat is niet jouw bal, nee, niet op papa’s telefoon.”

Morgen weer hetzelfde riedeltje

En zo kan Janzen nog wel even doorgaan. “Ja mooi, je zonnebril! Nee, die pootjes mag je niet opzij buigen, heb je nou in je badje gepoept?”, vervolgt ze. “Laat die mensen even eten, dat is van hen, nee, nu geen frietje meer. Kom, nu moet je echt gaan slapen, nadat mama nog even een stuk of 6 vuilniszakken tegen het raam heeft geplakt. Want hier in dit land hebben ze kinderen die met oogmaskers op slapen, of wat?! Zucht, en het zweet op de rug. Wijntje, concluderen dat je zelf niet in de zon hebt gelegen, erom lachen (belangrijk), doodmoe, slapen. En om 6 uur de volgende ochtend ben jij alweer klaar voor vrijwel dezelfde riedel.”

Gelukkig

Ondanks alles geniet Chantal intens van het tripje met haar gezinnetje en sluit ze af met een paar lieve woorden. “Maar och och och, wat maak je ons gelukkig en wat hou ik toch zielsveel van jou”, sluit ze af. “En toch ook van deze prutsfase.”

Herkenbaar

De volgers van Chantal smelten bij het zien van de foto, maar lachen zich tegelijkertijd rot om de tekst die de presentatrice erbij heeft gezet. Ook kunnen de vaders en moeders er zich maar al te goed in vinden. “En dan kijken ze je aan met van die puppy-ogen en dan smelt je weer…”, aldus een fan. Fotograaf William Rutten schrijft: “Wat herkenbaar!”

Samengesteld gezin

Chantal werd eind maart 2018 de trotse moeder van Bobby. De presentatrice en haar man Marco Geeratz hebben nog een zoon, James. Uit een eerder huwelijk heeft Marco nog drie kinderen.

