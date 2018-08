Chantal Janzen deelt schattige foto van een vrolijke Bobby

Baby Bobby van Chantal Janzen is inmiddels vijf maanden oud en koekeloert al vrolijk in de camera. ’There is a light that never goes out’ staat er op zijn rompertje. Wat de presentatrice op zich heel gezellig vindt.

Maar, ’s avonds mag het lichtje wel even uit. Liefst van zeven tot zeven, schrijft Chantal bij de foto op Instagram met de hashtags #opvakantiemetkinderen en #daarnabenjeaanvakantietoe.

