Chantal Janzen deelt ook de mindere kanten van het moederschap op Instagram

Chantal Janzen heeft weer een paar zware nachten achter de rug. Al de hele week houdt baby Bobby zijn mama wakker. Gelukkig maakt hij met zijn mooie glimlach weer alles goed.

Op Instagram plaatste de presentatrice een selfie met haar zoontje, waarop ze beiden lachend te zien zijn. In het bijschrift verklapt ze dat de glimlach van de twee iets heel anders verbloemde. ‘Ik was deze week weer ’n stuk of vijf keer wakker vannacht. Een hele week op rij.’

Smile

Leuk is anders, maar gelukkig doen de twee ’s ochtends alsof er niets aan de hand is. ‘Slim verbloemd met deze smile, en daar doe ik dan altijd gewoon maar weer aan mee’, schrijft Chantal op Instagram. ‘Want wat moet je anders? Verkopen gaat niet, weggooien is cru, en buiten zetten is ook al zoiets, want wat zullen de buren zeggen. Dus ik hou ‘m maar gewoon. Maar alleen omdat het zo’n heerlijk ruikend wezen is.’

Baby Bobby werd op 29 maart geboren en is het tweede kindje van Chantal en haar man Marco. Samen met broer James deelt Bobby nog een broer en twee zussen uit een eerder huwelijk van Marco.

