Chantal Janzen deelt mierzoet kiekje van beide kids op bed

Sinds de komst van Bobby leeft Chantal Janzen op een roze wolk. Het ene na het andere lieve kiekje verschijnt op Instagram, en ook de laatste foto die de presentatrice heeft gedeeld past perfect in het rijtje thuis.

Niet alleen de trotse moeder maar ook haar zoon James kan z’n geluk niet op sinds zijn broertje er is. Op de nieuwste foto van de twee is te zien hoe ze samen op bed liggen en elkaar recht in de ogen kijken. ‘Dat is toch het mooiste en het ontroerendste om je twee zonen zo samen te zien,’ reageert een van de volgers van Chantal, ‘ik blijf het magisch vinden…’ Een ander: ‘Wat een groot geluk!’

En of het prachtig kiekje is. Kijk zelf maar:

🐒🐵❤ Een bericht gedeeld door Chantal Janzen (@chantaljanzen.official) op 10 Mei 2018 om 11:01 (PDT)

Beeld: ANP, Instagram