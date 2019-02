Samen met Marco heeft Chantal Janzen twee prachtige zoons: James (10) en Bobby (11 maanden). Haar man heeft daarnaast drie kinderen uit een eerdere relatie, namelijk dochters Esmee en Isaa, en zoon Zion.

Als Chantal met haar samengestelde gezin ergens is, krijgt ze regelmatig de vraag of al die vijf kinderen van haar zijn. Onlangs was het weer raak, toen een ober tegen haar zei dat ze vast ‘heel erg trots’ moest zijn op haar grote gezin.

Normaal antwoordt de presentatrice op deze vraag een beetje gespeeld geschrokken. ‘Want zo’n iemand ben ik ja, shoot me’, schrijft Chantal op Instagram. Daarna gooit ze er vaak een lacherige opmerking achteraan, maar dit keer pakte ze het anders aan.

Bij een foto van heel het gezin geeft ze toe dat ze in de afgelopen twaalf jaar niet altijd de ideale stief-, lief- of bonusmoeder is geweest. ‘We hebben echt wel wat hobbels gehad. Ondanks de nodige pittige gesprekken, het gejank, de minder leuke woorden en de gelukkig op één hand te tellen ruzies die geen schoonheidsprijs verdienen; ondanks mijn jaloezie vroeger en hun in mijn ogen soms onredelijke kinderlogica, of mijn ongelofelijk liefdevolle man’s verscheurde gevoel af en toe. Ondanks dit alles hebben we het zo goed gedaan met z’n allen, en zijn we twaalf jaar later een samengesteld gezin waar ik heel gelukkig mee ben.’

De moeder van Bobby had zich dan ook geen betere situatie kunnen voorstellen. ‘Met een man waar ik nog zo verliefd op ben’, gaat ze verder. ‘Met deze ‘grote’ kinderen die ik niet gebaard heb maar die ik niet kan missen als ze niet bij ons zijn, waar ik pijn van heb als zij pijn hebben, die oneindig veel van hun kleine broertjes houden en waar ik zelf niet te beschrijven veel van ben gaan houden. Tel daar nog een liefdevolle ex en moeder van deze snuiters met een dito gezin bij op en je hebt verdomme een feel good-movie van heb ik jou daar.’

Om haar verhaal niet té zoetsappig te maken, besluit Chantal het niet al te lang te maken. ‘Tot slot zeg ik nog even tegen alle moeders, vaders, stiefouders, kinderen, en partners van geliefden met kinderen uit een eerdere relatie: het is echt niet altijd makkelijk, en het duurt nu eenmaal even voordat twee gezinnen samensmelten. Neem de tijd, forceer niks en geef het de tijd. Als er genoeg liefde is komt het goed, echt.’ En wat uiteindelijk het antwoord was dat ze aan de ober in kwestie gaf? ‘Yes this is my whole family and yes, I’m very happy and very proud.’

