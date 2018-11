Heftig: Chantal Bles en Robert Doornbos geven toe gescheiden te leven

Chantal Bles gaat door een moeilijke tijd. Niet alleen omdat haar 2-jarige dochtertje ernstig ziek is en ze kort geleden haar tweede kindje mocht verwelkomen, maar ook omdat ze het vaak alleen moet doen. Zij en haar partner blijken namelijk niet samen te wonen. Sterker nog, Robert verblijft niet in Nederland.

‘Ik woon in Monaco, Chantal zit met de kinderen in Nederland’, vertelt Robert Doornbos aan Story. ‘We hebben een langeafstandsrelatie. Maar door de ziekte van Jada ben ik nu wat vaker in Nederland. We zullen zien waar onze toekomst ligt, in Nederland of Monaco.’

Schouders eronder

Jada, het dochtertje van Chantal en Robert, lijdt aan een tumor in haar nieren met uitzaaiingen naar haar longen en lever. Daarover zegt de voormalige Formule 1-coureur dat de laatste chemokuur eind januari zal plaatsvinden. ‘We zetten onze schouders eronder, samen staan we sterk. Meer kunnen we niet doen.’

