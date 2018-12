Chantal Bles viert feestdagen ondanks omstandigheden met het hele gezin

Vorige week werd het zieke dochtertje van Chantal Bles en voormalig autocoureur Robert Doornbos met spoed opgenomen in het ziekenhuis, maar mocht ze een paar dagen later gelukkig weer naar huis. Daardoor kan de styliste de feestdagen toch met haar hele gezin doorbrengen, zo laat ze weten via Instagram.

Chantal heeft een kiekje gedeeld van Jada (2), die in een feestlijk jurkje de kerstboom aan het versieren is. ‘Kerst met jou…’, aldus de trotse moeder, gevolgd door een plaatje van een kerstboom en een hartje. Ook zet ze onder meer de hashtags ‘#samensterk’ en ‘#samenzijn’ erbij.

Ziek

Eerder dit jaar werd er een grote tumor met uitzaaiingen bij ontdekt bij het dochtertje van Chantal; de laatste chemokuur staat gepland in januari. ‘We zetten onze schouders eronder, samen staan we sterk’, zei Robert erover in een eerder interview met Story. ‘Meer kunnen we niet doen.’

Beeld: ANP, Instagram