Chantal Bles dankbaar voor alle steunbetuigingen voor ernstig zieke dochtertje

Jada, het 2,5 jaar oude dochtertje van Chantal Bles en Robert Doornbos, is ernstig ziek. Er is een grote tumor met uitzaaiingen ontdekt bij het meisje. Chantal bedankt via Instagram iedereen voor alle steun en liefde.

‘Er zijn geen woorden te vinden voor ons hoe dankbaar we zijn voor de liefde en steun die wij om ons heen krijgen. Het geeft ons kracht, hoop, moed en een enorme strijdlust om Jada gezond oud te laten worden samen met haar toekomstige broertje en alle geliefden om haar heen!’ Ze vervolgt: ‘Gelukkig kunnen we tussen de ziekenhuis bezoeken door ook af en toe leuke uitjes ondernemen en daar genieten we van als nooit tevoren.Dank jullie wel voor alle mooie dierbare berichten, kaarten, tekeningen, cadeaus en ballonnen! Alles wordt bewaard en vastgelegd.’

Vorige maand werd bekend dat het goed mis is met het dochtertje van de styliste en voormalig autocoureur. ‘Helaas zijn de geruchten waar en is ons kleine prinsesje Jada erg ziek,’ liet ze weten via Instagram. ‘Ongeveer 2 maanden geleden is er een grote tumor bij haar ontdekt met uitzaaiingen.’ Volgens de styliste is Jada ondanks haar ziekte heel sterk en nog steeds vrolijk. ‘Wat leren we veel van ons kleine bijzondere meisje!’. Jada wordt behandeld in het Prinses Máxima Centrum, een ziekenhuis dat gespecialiseerd is in kinderoncologie.

Beeld: Instagram, Hollandse Hoogte