Babynieuws! Chantal Bles bevallen van tweede kindje

Tijd voor beschuit met blauwe muisjes in huize Doornbos-Bles, want Chantal is bevallen van haar tweede kindje! De styliste heeft het heugelijke babynieuws bekendgemaakt via Instagram met een schattig kiekje van haar kersverse kleine spruit en heeft daarbij meteen de naam van het jochie gedeeld.

In februari maakte Chantal Bles in verwachting te zijn van haar tweede kindje met Robert Doornbos en op 4 juli ter wereld gekomen, zo vermeldt de trotse moeder bij de Instagramfoto. Ook verklapt ze dat het jongetje de naam Josh Robert Doornbos heeft gekregen. ‘Zoveel liefde voor jou’, schrijft ze. ‘Geluk, liefde en kracht dat is wat jij ons geeft… wat zijn we ontzettend trots en verliefd op jou.’

Dochter Jada

Chantal en Robert hebben al een dochtertje, genaamd Jada (2). Wat ontzettend treurig is, is dat het meisje ernstig ziek is. Onlangs maakte de styliste bekend dat er een grote tumor met uitzaaiingen bij haar was ontdekt; inmiddels is haar gezondheid gelukkig iets verbeterd.

