Chantal Bles is vorige week gestart met de zogenoemde ‘Ananas Challenge’, waarmee je zorgt voor ultieme vochtafdrijving in je lichaam én waardoor je dus de nodige kilootjes kunt kwijtraken. De styliste laat haar volgers meekijken via Instagram en sindsdien gaat haar afvaltip zich als een lopend vuurtje over het internet. Chantal roept nu haar (voornamelijk vrouwelijke) volgers op om met haar mee te doen.

Zumo de piña

Chantal kreeg de tip van haar huidtherapeute Sofia van het Knap Institute. Sofia komt zelf uit Equador en daar is het heel gebruikelijk om met natuurlijke recepten te werken. In Equador wordt deze manier van vochtafdrijving ook wel zumo de piña genoemd.

Dág, worstenvingers en opgezwollen enkels

Wat het voor je doet? Allerlei goeds. Er zitten verschillende voedingsstoffen en antioxidanten in een ananas die je lichaam voorzien van een hoog vitamine C-gehalte en bromelaïne, een onstekingsremmer. Daarnaast staan de ananas en haar schil erom bekend een goed vocht afdrijvend vermogen te hebben. Door eigengemaakt ananaswater te drinken, ben je in no time van het overtollige vocht in je lijf af – een ideale tip voor de aanstaande (en hopelijk) warme zomer, als je het ons vraagt.

Dus, wat heb je nodig?

1 Onbespoten ananas

3 Liter water

Een grote pan

Een snijplank

Een scherp mes

Een tandenborstel (ja, echt!)

Wat moet je doen?

Je snijdt de schil van de ananas en maakt deze goed schoon met een tandenborstel. Als je dit gedaan hebt, breng je de schillen aan de kook in drie liter water. Je hoeft het niet uren te laten koken, dus als het water eenmaal kookt, kan je de pan van het vuur halen en het goedje af laten koelen. Vervolgens heb je dus ‘natuurlijk ananassap’.

‘Bles’ you voor de tip, Chantal

Naast andere dranken als thee en koffie, drinkt Chantal dit in zo’n anderhalve dag op. En van de vrucht zelf kun je natuurlijk weer iets anders maken. Hou er wel rekening mee dat je bijna een abonnement op het toilet kunt nemen: je moet gegarandeerd de héle dag plassen. Maar dan weet je tenminste wel dat de ananas z’n werk doet.

