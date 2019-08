Dít koppel vervangt Channah en Quentin in ‘Temptation Island VIPS’

Met de exit van mama en papa in spé Channah en Quentin (of ja, we zien aanstaande donderdag nóg een juicy kampvuur), was het wachten op hun vervangers. Want Temptation zou Temptation niet zijn zonder vier koppels. Daarom introduceren wij: Liessinde en Orpheo.

Geruchten

Stiekem wisten we dit al een beetje, want de speurneuzen van Team Tempa kondigden dit al een hele tijd geleden aan op hun platformen. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. Het is een sportief stel, want Liessinde werkt in de sportschool en ook Orpheo is graag met zijn lichaam bezig. De beste man is namelijk ook nog actief als model.

Welcome to ‘paradise’!

Dat ze al in de aanstaande aflevering zitten, lijkt ons sterk. we mean, RTL is snel, maar zó snel dat er meteen na de exit een nieuw koppel in de startblokken staat?), maar volgende week zal de vrouwelijke helft van het koppel in ieder geval al te gast zijn in een nieuwe Temptation Gossip. Gaan zij voor net zoveel opschudding zorgen als Channah en Quentin? Wij zitten donderdag weer front row!

