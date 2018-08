Celine Huijsmans: ‘Ik ben feministisch op de Beyoncé-manier’

Ze is blond en bloedmooi, maar presentatrice Celine Huijsmans is allesbehalve een leeghoofd. ‘Diepgang en hard nieuws, daar hou ik van. Ik had nooit bedacht dat ik bij Shownieuws zou gaan werken.’

Overdag hoor je haar als nieuwslezeres bij Radio 538, ’s avonds staat ze achter de desk bij Shownieuws of komt ze voorbij als razende reporter op locatie. Deze zomer presenteerde ze daarnaast nog het vrolijke programma Beestengeluk en de overgebleven uurtjes spendeerde ze in de sportschool. Entree Celine Huijsmans, duizendpoot, energiebom, workaholic en überpositieveling. ‘Ik kan echt niet stilzitten,’ zegt ze nadat ze een hap van haar clubsandwich en een paar patatjes heeft genomen. ‘Als ik op het strand lig, denk ik na een uurtje: en nu? Dan wil ik beachvolleyballen, zwemmen of surfen. Ik móét iets doen. Snowboarden, fitness, ijshockey, kickboksen. Noem het maar op en ik doe het. Als ik niet beweeg, word ik gek.’

Heb je dat onrustige altijd al gehad?

‘Soms denk ik: waarom kan ik niet lekker een hele dag op een strand liggen en een boekje lezen? Voor andere mensen zal dat soms best vermoeiend zijn, maar ik kán het gewoon niet. Dat is niet zozeer onrust, het is eerder dat ik veel dingen leuk vind en alles wil aanpakken en doen.’

Je sport héél veel. Doe je dat ook om er goed uit te zien?

‘Met mijn werk kun je niet zeggen: ‘Ik doe het niet, doei.’ Het is dus een combi, maar het lijkt me vervelend als ik puur voor mijn werk zou móéten sporten. Mijn geluk is dat ik het echt leuk vind: jezelf uitdagen, dingen leren, samen trainen. Daar word ik blij van. En door al dat sporten kan ik dit soort dingen (wijst op haar inmiddels halflege bord patat) blijven eten.’

Stel dat je vijf kilo zou aankomen. Hoe erg vind je dat op een schaal van één tot tien?

‘Ik weet niet eens hoe zwaar ik ben, want de weegschaal is allang de deur uit. Soms meet ik mijn maten op voor een shoot en verder check ik vooral of mijn broeken nog passen. Dat zegt ook niet alles, want je kunt ook breder en groter worden door spiergroei. Soms scheelt dat wel vijf kilo. Mijn motto is dan ook: kijk niet naar je gewicht, maar naar je spieren.’

