Celebs YAY: Tyra Banks gaat opnieuw een talentenjacht presenteren

Wij geven eerlijk toe dat we lichtjes teleurgesteld waren toen we hoorden dat niet Tyra Banks (43), maar wel Rita Ora (26) het nieuwe seizoen van ‘America’s Next Top Model’ zou presenteren. Gelukkig hebben we er niet lang om hoeven treuren. Miss Banks zal binnenkort namelijk te zien zijn in een ándere talentenshow.

Tyra Banks is de nieuwe host van ‘America’s Got Talent‘! Dat maakte het 43-jarige topmodel zelf bekend via Twitter.

Banks vervangt Nick Cannon die de talentenjacht presenteerde van 2009 tot 2016. De 36-jarige ex-echtgenoot van Mariah Carey stapte vorige maand op nadat hij had opgevangen dat televisiezender NBC hem wou ontslagen. Cannon maakte namelijk enkele moppen over zijn werkgever tijdens een comedyshow, terwijl dat in zijn contract werd verboden.

Banks is al laaiend enthousiast over haar nieuwste job. ‘Ik ben van jongs af aan aldie iets wat onmogelijk lijkt, mogelijk maken. Ik hou ervan hoe ‘America’s Got Talent’ dat gevoel naar de huiskamers van mensen brengt’, zei ze in een statement.

Bron: Het Laatste Nieuws