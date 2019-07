About last night: cast van ‘Zoop’ bij elkaar voor gezellige reünie

Bijna alle hoofdrolspelers van de voormalige hitserie ‘Zoop’ kwamen woensdagavond samen voor een reünie. Hoofdrolspeelster Nicolette van Dam plaatste donderdag op Instagram een foto van een vrolijk samenzijn van zeven van de acht vaste hoofdrolspelers in haar eigen brasserie.



“Met elkaar 400 afleveringen opgenomen en 3 films! Feestje om weer samen te zijn en mooie herinneringen op te halen”, schrijft de blondine. Alleen Jon Karthaus, die in de serie Moes speelde, ontbrak. Nicolette benadrukt dan ook nog eens: “Volgende keer ook met onze Moes!”

Van Afrika tot in Amerika

Zoop liep van 2004 tot en met 2006 en vertelde over de avonturen van een groep Rangers in Ouwehands Dierenpark. Er volgden drie speelfilms, waarin zes hoofdrolspelers naar Afrika, India en Zuid-Amerika gingen. Regisseur Johan Nijenhuis had plannen voor een vierde deel in Kenia, Australië of Canada, maar deze ging uiteindelijk niet door.

Nóg een film?

Onlangs hintte Jon Karthaus op een mogelijke doorstart van Zoop. Regisseur Johan Nijenhuis, die de drie speelfilms maakte, laat weten “zeker de potentie te zien van een Zoop: the Next Generation. Het is voor een bepaalde generatie een heel iconische serie.” Hij voegt er echt wel aan toe dat hij de rechten van de reeks niet meer heeft en dus niets te zeggen heeft over een mogelijke doorstart.

Bron & beeld: ANP, Instagram