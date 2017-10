Cast ‘Penoza’ maakt korte film voor goed doel

Fans van Penoza opgelet! De cast en crew van hitserie Penoza heeft een korte film gemaakt om mensen bekender te maken met reanimatie. Het doel? Handelen in plaats van afwachten.



Hartstilstand

In het filmpje, dat vrijdagochtend op de Facebookpagina van het Rode Kruis is gelanceerd, martelen Carmen van Walraven en haar rechterhand Berry iemand om informatie te krijgen. Zij worden onaangenaam verrast als hun slachtoffer opeens wordt getroffen door een hartstilstand.

Hoofdrollen

De hoofdrollen in het korte filmpje worden net als in de serie vertolkt door Monic Hendrickx en Loek Peters. Ook acteur Eric Corton, ambassadeur van het Rode Kruis, maakt zijn opwachting. Hij was in eerdere seizoenen ook in Penoza te zien als John, de vriend van Carmen.

Campagne

Het doel van de video is om mensen aan te sporen om te handelen als iemand in hun bijzijn een hartstilstand krijgt. De bereidheid om een onbekende te reanimeren, is volgens het Rode Kruis ‘alarmerend laag’. De overlevingskans van een slachtoffer stijgt met bijna 50 procent als iemand binnen zes minuten begint met reanimeren.

Bekijk de spannende video hieronder.

