Ah, memories! De cast van ‘Dawson’s Creek’ voor het eerst weer bij elkaar

Het Amerikaanse tijdschrift Entertainment Weekly heeft de cast van de populaire 90’s show Dawson’s Creek weer bij elkaar gebracht. Katie Holmes, Michelle Williams, James Van der Beek, Joshua Jackson en Busy Philipps kwamen voor het eerst sinds jaren samen en haalden herinneringen op uit hun tijd samen.

Lees ook

Zien: Katie Holmes deelt zeldzame foto van dochter Suri (10) op Instagram

Eeuwige strijd

Dawson’s Creek was van 1998 tot 2003 op televisie te zien. Volgens ‘Creek creator’ Kevin Williamson draaide het in uiteindelijk maar om een ding: ben je Team Dawson of Team Pacey? Beide jongens vochten in de serie om de liefde van Joey Potter, gespeeld door Katie Holmes.

Lastige keuze

“Ik ben blij dat ik die keuze niet zelf heb moeten maken, want dat was heel lastig geweest”, aldus Holmes in het interview met EW. Zelfs James Van der Beek, die Dawson vertolkte, gaf toe meer Team Pacey te zijn: “Ja, het klopte gewoon tussen die twee.” Joshua Jackson, die Pacey speelde, kon dit alleen maar beamen. “Logisch toch? Mijn ijdelheid kent geen grenzen”, grapte de acteur.

Zes heerlijke covers

Entertainment Weekly heeft maar liefst zes covers uitgebracht van de speciale Dawson’s Creek-editie. In Amerika is al razend enthousiast gereageerd op de reünie van de geliefde serie en ook wij zijn dolenthousiast. Kom maar op met die reboot! <3

The 'Dawson's Creek' cast reunited and people got hella emotional https://t.co/eM5WZmAA4q pic.twitter.com/UeAV9qseHA — Mashable (@mashable) March 28, 2018

Dawson’s Creek Reunion!

We brought the #DawsonsCreek cast back together in celebration of its 20th anniversary to reminisce about their time on the iconic TV show. Get all the details: https://t.co/ja2vNmH03F #CreekWeek pic.twitter.com/L9bf1n0u1n — Entertainment Weekly (@EW) March 28, 2018

Michelle Williams, Busy Phillipps, James Van Der Beek, Katie Holmes, Joshua Jackson, Kerr Smith, Mary Beth Peil and Meredith Monroe for EW's 20th Anniversary Dawson's Creek Reunion. pic.twitter.com/iwrmS57joR — best of michelle williams (@badpostmichelle) March 28, 2018

Dear Autocorrect, I don't know anyone named Lacey. If I type Pacey it is *not* a mistake as I am referencing Pacey Witter from Dawson's Creek. I know it's not 1998, but he's still a relevant figure and omg look how good he still looks pic.twitter.com/wKAXduORYq — Paige Gawley (@paigegawley) March 28, 2018

Damn that‘s the guy who melissa had the pleasure to kiss in an episode of dawson‘s creek phew pic.twitter.com/4ntBLyXH04 — eileen 🐶 (@caarolpeletiers) March 28, 2018

Dawson’s Creek means the most to me because it’s where I met my best friend- Busy Philipps❤️ pic.twitter.com/X2FmCeGz19 — charity (@bwaylei) March 29, 2018

En even voor wat extra nostalgie, het onvergetelijke intro van de serie:

Wil je niets meer missen van Flair? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Beeld: Hollandse Hoogte