Cas Jansen: ‘Er zit een enorm Wie is de Mol-gehalte in De 12 van Oldenheim’

Wie is de Mol 2018 is ten einde, maar gelukkig komt RTL met een alternatief: de spannende serie ‘De 12 van Oldenheim’. Acteurs Cas Jansen en Nasrdin Dchar zijn in ieder geval fan. Cas: ‘Je hebt allemaal je favoriet en je verdenkingen, maar de kans bestaat dat jouw verdenkingen halverwege sneuvelen.’

Wat kunnen jullie over je personages vertellen?

Nasrdin: ‘Sharif Dahmani is de rechercheur die meer te weten probeert te komen over de verdwijning van Nine (Roos Wiltink). Alleen gaat dat hem niet zo goed af, want ondertussen verdwijnen er nog meer mensen. Ondertussen wordt hij onderdeel van een dorp waar hij helemaal geen onderdeel van wil zijn. Hij wil het liefst zo snel mogelijk weg, maar dat kan natuurlijk pas als de zaak is opgelost.’

Cas: ‘Ik speel Thomas Wisse en dat is wel één van de bekendste buurtbewoners. Je hebt in een dorp namelijk een bakker, een slager en je hebt Thomas, de apotheker. Hij kent iedereen en weet als enige wie welke klachten heeft. Maar ook hij heeft een plan. Naast de medicijnen verkoopt hij namelijk onder de toonbank nog veel meer leuks. Dat moet natuurlijk stilgehouden worden, maar meneer Dahmani neemt in zijn onderzoek ook mijn zaak onder de loep.’

Dat klinkt spannend. Wat heeft doen jullie besluiten ‘ja’ te zeggen op deze serie?

Nasrdin: ‘Geld, haha!’

Cas: ‘Dat is jammer voor Nas, want voor mij gaat het om de artistieke vibe. Bepaalde mensen met wie je al heel lang hebt willen werken.’

Nasrdin: ‘In Nederland kun je helaas niet zeggen dat je het voor het geld doet. Voor mij was het absoluut de serie. Ik mocht de eerste twee afleveringen lezen en dat las ik echt als een page-turner. Dat mysterie vond ik heel gaaf en dat ‘hoe dan?’ was heel tof. Toen ik werd gevraagd waren er al een aantal namen bekend en dat werkt ook wel mee.’

Spelen er dan ook mensen in met wie jullie al langer hadden willen acteren?

Cas: ‘Kees Boot ken ik al jaren natuurlijk en elke keer dat we elkaar tegen komen, zeggen we ‘het is best leuk om eens een serie samen te doen’. En nu zitten we samen in deze serie, maar hebben we geen scènes gehad.’

Nasrdin: ‘Dat is dan weer het leuke van mijn personage. Ik heb met iedereen te maken. Maar ik had niet specifiek iemand met wie ik echt wilde spelen. Alleen toen ik hoorde dat Cas Jansen, Fedja van Huêt, Aus Greidanus sr en Noortje Herlaar er onder anderen in zaten, werd ik wel enthousiast. Dat zijn allemaal topacteurs.’

Wat maakt deze serie dan zo goed?

Cas: ‘Er zit een enorm Wie is de Mol-gehalte in. Je hebt allemaal je favorieten en allemaal je verdenkingen. En ze vallen één voor één weg, dus er is een grote kans dat jouw verdenkingen halverwege sneuvelen en dan moet je weer op zoek naar een nieuwe dader.’

Nasrdin: ‘Het is ambitieus, uniek, mysterieus, heeft een geweldige cast, verrassende lijnen. Laat je vooral verrassen.’

Cas: ‘Het is niet de zoveelste ziekenhuis- of politieserie. Dit is een serie die groots is, ambitieus en het was nog best wel spannend of het allemaal lukt. Je maakt namelijk een serie waarbij meer dan de helft van de mensen verdwijnen. Dat is best vreemd, want de kijker wil niet dat hun lievelingspersonage verdwijnt dus daar zit een risico.’

Hoe groots de serie ook is, het speelt zich af in een klein dorpje. Zijn jullie zelf eigenlijk meer stads- of dorpsmensen?

Cas: ‘Ik ben op honderd meter van de stad Amsterdam geboren, dus ik heb de rest van mijn leven eigenlijk in een stad gewoond.’

Nasrdin: ‘Dorp! Ik ben geboren en getogen in Steenbergen. Dat is een stadje, maar het voelt als een dorp en ik heb daar met veel plezier opgegroeid. Ik ben nu verhuisd, woon nog wel in Rotterdam maar wel in een buitenwijk van Rotterdam, dat voelt ook als een dorp. En daar ben ik maar wat blij mee. Het hele rustige is namelijk heerlijk. Mijn werk is vrij hectisch en onregelmatig en om dan naar een plek te gaan waar ik even tot rust te komen, is toch wel fijn.’

Beeld: RTL