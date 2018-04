Zeg je Sarah Jessica Parker, dan zeg je ‘Sex and the City’, ‘Carrie Bradshaw’ en ‘ultiem mode-icoon’. Man, wat wilden wij graag de looks van het hoofdpersonage uit de best bekeken vrouwenserie ever dragen. Of liever gezegd: wat wilden allemaal graag Carrie zijn (en wonen in haar inloopkast). Niet zo gek dus, dat de actrice (53) enkele jaren geleden begon met een eigen schoenenlijn. Het bleek een succesvolle stap en nu is het tijd voor een nieuw mode-avontuur.

Net als Carrie

SJP gaat namelijk de bruidsmode in! De SATC-ster komt met een lijn voor bruiden met enkele looks die Carrie herself zo uit de kast zou trekken. Wat dacht je bijvoorbeeld van de prachtige witte jumpsuit met lange, kanten sleep slash rok? Of de lange jurk met een met steentjes en veren bezaaide rok? Wij zien haar (en onszelf, uiteraard) al helemaal gaan hoor.

Draagbaar

Voor de introvertere bruiden zijn er ook eenvoudige en simpele ontwerpen, stuk voor stuk mooi van eenvoud. Verder kunnen ook bruidsmeisjes bij SJP terecht voor een outfit, want naast enkele witte exemplaren zijn er outfits in zwart, rood, zachtroze en lila. Heb je geen bruiloft op de planning staan? Volgens Jessica zijn alle stukken ook bijzonder goed draagbaar wanneer er geen altaar in de buurt is.

Exclusief

De SJP by Sarah Jessica Parker Bridal collection is exclusief verkrijgbaar bij warenhuis Gilt, dat valt onder het inmiddels in Nederland gevestigde Hudson’s Bay. De ontwerpen zijn niet goedkoop, maar liggen wel in lijn met gemiddelde bruidsmodeprijzen; prijzen variëren van 240 tot 1960 euro. Jessica belooft dat je voor dat geld geweldige kwaliteit krijgt, onder meer vervaardigd in modeland Italië. Daarnaast kun je ze zoals gezegd vaker dragen dan alleen op een bruiloft, dus heb je een grotere kans dat je je geld er nog enigszins uithaalt. Tja, je moet het toch een beetje goedpraten voor jezelf, niet? 😉

Beeld: Gilt