Deze Carpool Karaoke met Paul McCartney moet je even zien

Het programma Carpool Karaoke van presentator James Corden is razend populair. Iedere keer worden we weer verrast door de beroemdheden die bij James in de auto stappen om vervolgens een rondje te gaan rijden, meezingend met hun eigen muziek. Dit keer was het de beurt aan Beatles-legende Paul McCartney.

James Corden en Paul McCartney rijden door de straten van Liverpool en ze gaan langs locaties die als inspiratie hebben gediend voor meerdere liedjes van de Beatles, zoals Penny Lane en het huis waarin Paul is opgegroeid.

‘Let It Be’

Vanaf 5:13 vertelt Paul over een droom die hij ooit had en die vervolgens de inspiratiebron werd voor ‘Let It Be’. ‘Ik had een droom in de jaren ’60 waarin mijn moeder, die toen was overleden, naar me toe kwam en me geruststelde door te zeggen “Het komt goed. Just let it be.”,’ aldus Paul. ‘Dat is het mooiste verhaal dat ik ooit gehoord heb,’ antwoordt James voordat ze samen een mooi duet neerzetten van het wereldberoemde nummer. Nadat ze uitgezongen zijn, moet James een traantje wegpinken. Zijn overleden opa was ervan overtuigd dat ‘Let It Be’ het beste nummer was dat hij ooit had gehoord.

Benieuwd naar de 23 minuten durende Carpool Karaoke met Paul McCartney? Bekijk ‘m dan hieronder.

Beeld: Youtube