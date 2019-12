Babynieuws voor oud-huisvriendin ‘Chateau Meiland’: ‘Bijna niet te beschrijven hoe mooi dit is’

Caroline van Eeden sluit het jaar op bijzondere wijze af. De vrouw die we allemaal kennen als de voormalig huisvriendin van ‘Chateau Meiland’ wordt voor de derde keer oma!

Wat duidelijk moge zijn, is dat de blondine haar geluk niet op kan. Voor de camera’s van Shownieuws spreekt ze haar blijheid uit. “We denken dat het altijd zo vanzelfsprekend is, maar dat is het in dit geval niet geweest”, onthult Caroline. “Het is heel apart als je (tweede) zoon vader wordt. Het is bijna niet te beschrijven hoe mooi dit is.”

Geslacht

Het wordt niet het eerste kleinkind van Caroline; de voormalig Chateau Meiland-huisvriendin heeft al twee kleinzoons. Of ze het liefst nog een jongetje geboren ziet worden of toch de voorkeur geeft aan een meisje? “Als je aan mij zou vragen: ‘heb je voorkeur?’ dan zeg ik: ik heb nu twee kleinzoons, dus dan wil ik een kleindochter.”

Ingewikkeld persoon

Het heuglijke nieuws komt vlak na een aantal uitspraken die Erica onlangs heeft gedaan over Caroline. “Ik was toch te direct voor haar, denk ik. Tegen je eigen familie kun je alles zeggen, dat blijft altijd goed, maar Caroline is een erg ingewikkeld persoon.” Er is dan ook geen contact meer. “Volgens mij is dat hoofdstuk afgesloten.”

Martien en Caroline

Ook Martien wisselt geen woord meer met Caroline. “Ik heb haar niet meer gesproken”, zegt Martien tegen Story. “Haar spullen uit het chateau zijn opgehaald door een transportbedrijf en gestald in een loods van mijn broer Jaap. Ik weet dat Caroline daar nog weleens een bakkie doet. Maar ik heb haar dus niet meer gesproken. Wat kan ik erover zeggen? Zij woont in Amsterdam, wij in Frankrijk…”

