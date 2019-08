Babynieuws: actrice Carolien Karthaus-Spoor verwacht tweede kindje

Carolien en Jon Karthaus kunnen het eindelijk van de daken schreeuwen: ze verwachten hun tweede kindje! Dat kondigt het stel zojuist aan op Instagram. Om het feest compleet te maken, onthullen ze meteen het geslacht van de baby.

Buik in beeld

Carolien hoeft haar prachtige babybuik niet meer te verbergen. “Er is een kleintje op komst”, schrijft ze bij een foto waarop haar groeiende buikje goed te zien is. “We zijn zo gezegend dat het ons weer gegund is.”

Jongensmoeder

De actrice deelt ook meteen het geslacht van de baby. Er is weer een jongetje op komst! “Lief, klein mannetje: jouw grote broer, papa en mama kunnen niet wachten om jou te mogen ontmoeten.”

Otis

De voormalig GTST-actrice en regisseur Jon werden in 2017 ouders van Otis Justus Maurits. In september 2016 stapten ze in het huwelijksbootje.

