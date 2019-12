Wauw: Carolien Karthaus Spoor volledig naakt voor zwangerschapsshoot

Carolien Spoor is inmiddels al weer 33 weken zwanger van haar tweede kindje en is maar wat trots op haar veranderende lichaam. De actrice ging dan ook vollédig uit de kleren voor een niets verhullende zwangerschapsshoot.

Sexy zwanger

Met slechts haar handen voor haar borsten en een gunstig geplaatst been voor haar intimates poseert Carolien voor de camera. “Ik blijf het ongelofelijk vinden dat je lichaam gewoon een klein mensje kan produceren. Zo dankbaar dat ik dit bijzondere proces voor de tweede keer mag meemaken! Enne… Wie zegt dat zwangere vrouwen niet sexy kunnen zijn?!”, aldus de actrice, die duidelijk meer dan content is met haar huidige mommy-to-be look. En terecht. Zo willen we allemaal wel zwanger zijn, toch?

Jongensmoeder

De actrice deelde eerder al het geslacht van baby nummer twee. Er is weer een jongetje op komst! “Lief, klein mannetje: jouw grote broer, papa en mama kunnen niet wachten om jou te mogen ontmoeten.” Carolien en haar man, regisseur en voormalig Zoop-acteur Jon Karthaus, werden in 2017 ouders van Otis Justus Maurits. Eén jaar eerder, in september 2016, stapten ze in het huwelijksbootje.

Dood van vader

Afgelopen zomer vertelde Carolien aan Flair hoe het was om haar eigen vader slechts vijf weken na de geboorte van Otis te moeten verliezen. “Toen hij nog niet ziek was, hadden we een heel sterke band. Mijn vader had de ziekte van Huntington, een hersenziekte waarbij zenuwcellen in de hersenen afsterven – vooral in het spraak- en beweeggedeelte. Het lijkt een beetje op Alzheimer. Het is mooi dat hij Otis nog heeft gezien, al had ik mijn vader eigenlijk al veel eerder verloren. Hij herkende mij ook niet echt meer.” Lees hier de rest van het openhartige interview.

