Carly Wijs over leven mét tienerzoon, zónder liefde : ‘We zijn een ijzersterk duo’

Actrice, regisseur en auteur Carly Wijs (53) weet één ding zeker: ‘Ik haal mijn zekerheid en waardigheid niet uit het hebben van een partner. Dat heb ik wel gedaan, maar die fase ben ik voorbij. Ik ben dus niet wanhopig op zoek.’

Je voedt je zoon alleen op, maakt dat het ook ingewikkeld?

“Nee, want ik doe dat al zijn hele leven. Zijn vader heeft hem wel erkend, maar is verder niet in beeld. We moeten het dus met elkaar doen. Daar kun je een heel ding van maken, maar er zijn kinderen die met andere, ergere dingen moeten dealen en dat lukt ze ook. En Godfried en ik zijn een ijzersterk duo, we hebben het bijzonder leuk samen. Deze zomer gaan we fietsen door Nederland. In twee weken wil ik alle twaalf provincies langs.”

Dat klinkt een beetje als een uitdaging.

“Met een klagende puber op de fiets is natuurlijk een heerlijke conflictsituatie. Voor mezelf huur ik overigens een elektrische fiets, anders kom ik nooit door die twaalf provincies. Dat we dit gaan doen, komt omdat ik vind dat Godfried Nederland moet leren kennen. Hij is in België opgegroeid, hè, dus hij kent Henegouwen, West-Vlaanderen en Antwerpen, maar heeft geen idee van Leeuwarden of de Noordoostpolder. Dus we gaan dat rondje Nederland doen.”

Je hebt een rol in de verfilming van ‘De belofte van Pisa’ van de Nederlandse schrijver Mano Bouzamour. Onder pubers wordt dat boek enorm goed gelezen. Kent jouw zoon het verhaal?

“Hij gaat het lezen, dat moet geloof ik ook voor school. Ik heb overigens geen grote rol hoor, maar ik was wel blij dat ik mee mocht doen. Het is echt een leuk project. En Mano is ontzettend aardig. Ik heb vijf jaar geleden met hem in De slimste mens gezeten, dus ik kende hem al. Toen was dat boek net uit.”

Er wordt altijd aan je gevraagd of je al een partner hebt. Vind je dat niet raar, dat daar zo de focus op ligt?

“Blijkbaar wil iedereen me graag aan de man hebben.” Ze lacht, leunt voorover en zegt met dik Amsterdams accent: “Dan is dat meissie ook onder de pannen. Ach, ik weet ook niet wat dat is, die interesse in of ik wel of geen relatie heb. Ik heb een heel fijne basis met mijn zoon, daar hoeft niet per se een man bij. Natuurlijk, als de liefde voor de deur staat, zet ik die open. Mensen vinden het gek dat ik al zo lang alleen ben, maar dat vind ik helemaal niet. Het is wel grappig, want ik krijg nu dus de vraag: ‘Zo Carly, is er al een man in je leven… Of een vrouw?’ Want ja, als je nu nog geen man hebt, zul je wel stiekem een lesbienne zijn.”

Tekst: Saskia Smith | Fotografie: Bart Honingh