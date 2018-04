Carly Wijs: ‘Ik denk dat ik een belabberde rechercheur zou zijn’

Carly Wijs kruipt in het tweede seizoen van de Videoland-serie Suspects opnieuw in de rol van inspecteur Susan Vlaanderen. Door middel van geïmproviseerde dialogen moet ze bij de juiste dader uitkomen. En dat zou in het echte leven een uitdaging zijn voor de actrice. ‘Ik denk dat ik een belabberde rechercheur zou zijn.’

Wat kunnen we verwachten van het tweede seizoen Suspects?

‘We gaan door op de oude voet en hebben dit seizoen veel fantastische gastacteurs weten te strikken. Zo doen onder anderen Katja Herbers, Loes Haverkort, Matthijs van de Sande Bakhuyzen en Roeland Fernhout mee. En het zijn minder afleveringen dan het eerste seizoen, maar wel met twee dubbele afleveringen. Dus één zaak bijvoorbeeld over een pedofiel wordt verspreid over twee afleveringen. Dat was heel spannend om te mogen draaien, omdat je langer mensen op het verkeerde been zet.’

En jullie spelen dus zonder script?

‘Dat is niet helemaal waar. De plottlijnen zijn uitgeschreven, dus we kunnen niet ter plekke bedenken wie het heeft gedaan en wie we gaan verdenken. Dat ligt allemaal al vast, want anders hadden we heel lang moeten draaien en die tijd is er niet. Maar de dialogen zijn niet uitgeschreven, dus hoe we op dat punt gaan komen van ‘hij heeft het gedaan’ is geheel aan hoe onze pet die dag staat.’

Neem je dan ook veel van jezelf mee in je rol?

‘Eerder vroeg iemand mij iets waar ik zelf nog niet aan had gedacht ‘Neem je de stemming van die dag mee?’. Ik denk het wel. Als je zelf heel erg moe bent, dan denk ik wel dat je dat meeneemt in je improvisatie. Je reageert dan veel vermoeiender op de dingen die op je afkomen. Maar als je juist heel vrolijk bent dan ontstaan er vanzelf vrolijkere scènes. Daarnaast is er ook geen tijd om een personage echt op te bouwen, dus je praat gewoon zoals je zelf praat en reageert zoals je zelf zou reageren. Alleen ik ben mezelf niet, want ik ben geen inspecteur van de politie.’

Heb je wel karaktereigenschappen die jou tot een goede rechercheur zouden maken?

‘Ik denk dat ik een belabberde rechercheur zou zijn. Het enige wat je doet als acteur is projecteren. Ik denk dan: dat is het spannendst of die heeft het leukste verhaal, dus die heeft gedaan. En dat is precies wat je niet moet doen als rechercheur: je moet alleen kijken en vooral niet projecteren. Ik zou daarom onmiddellijk in een tunnelvisie terechtkomen.’

Dat levert op de set vast veel hilarische momenten op, omdat je op het scherpst van de snede moet reageren.

‘Zeker. In de afleveringen over de pedofiel lopen Jeroen Spitzenberger en ik weg na een verhoor. Ik maak dan een grap en Jeroen maakt daar weer een grap overheen. Dat is dan hilarisch, maar het wordt niet gebruikt. De aflevering gaat toch over een pedofiel, dus die grappen zijn dan niet gepast. Je moet het zo zien: de situaties in Suspects zijn puzzels die je wilt oplossen en daar past een beetje lucht wel bij, maar niet te veel. Daar is het format niet voor geschikt.’

De opnames van het tweede seizoen zijn inmiddels voorbij. Waar ben je ondertussen nog mee bezig geweest?

‘Ik heb nog wat films gemaakt. Zo ben ik net klaar met de opnames voor een kinderfilm. En verder heb ik de theaterstukken ‘Wij/Zij’ en ‘Show’ gemaakt. ‘Wij/Zij tourt al over de hele wereld. In Londen, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk, Amerika en nu net een tournee in Australië en Nieuw-Zeeland. Gek genoeg lange tijd niet in Nederland. Maar Wij/Zij gaat in mei in Rotterdam in première.’

