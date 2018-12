Carlo Boszhard openhartig over kinderwens: ‘Onze zoektocht houdt op’

Carlo Boszhard en zijn partner Herald Adolfs hebben nog steeds een kinderwens, maar zien af van adoptieplannen. Dat vertelt Carlo in De Telegraaf.

‘Vanuit de wens om een gezin te starten, hebben we ons een aantal jaren georiënteerd op de mogelijkheden die er momenteel bestaan voor twee mannen. Er is namelijk een aantal wegen dat je kan bewandelen. Wij hebben rustig de tijd genomen om te kijken wat het beste bij ons past en belangrijker: wat goed voelt. Daaruit hebben we moeten concluderen dat de ideale situatie voor ons niet bestaat. Daarmee houdt onze zoektocht op, maar de kinderwens zal blijven bestaan.’

Tijd maken

Begin 2013 spraken de mannen hun kinderwens uit. Herald zei ‘altijd graag een kind’ gewild te hebben, maar Carlo moest lange tijd niets hebben van het idee. ‘Het lijkt mij geweldig zo’n klein mensje te helpen opgroeien. Dat geldt toch ook voor jou, Carlo?’, zei Herald destijds, waarop Carlo reageerde met: ‘Wel eerst écht tijd maken, maar, ja, dan zou ik het wel willen overwegen.’

Dolgelukkig

Hoewel een adoptiekind er niet komt, is Carlo nog steeds dolgelukkig met Herald. Elf jaar geleden vond hij het geluk bij Herald, ‘en gelukkig maar’. ‘Het zou toch zonde zijn als ik alle mooie dingen die ik beleef niet met iemand zou kunnen delen. En ik ben natuurlijk best een saaie artiest, in die zin dat ik er niet de man naar ben om een nieuwe vriend te nemen en er een paar weken later weer vanaf te gaan. Ik zie het wel om me heen, maar ik ben toch blij dat ik dat onrustige niet heb. Ik hoop echt dat we nog een hele lange, mooie tijd voor ons hebben.’

Tekst & beeld: ANP