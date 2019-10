Carice van Houten over moederschap en carrière: ‘Mijn zoon staat op één’

Carice van Houten (43) is zonder twijfel een van de beste actrices die Nederland rijk is. Of beter gezegd: die de wereld rijk is. Want met internationale rollen in onder meer Game of Thrones kun je ook over de grens niet om de brunette heen. Maar naast een echte ster is Carice sinds 2016 ook moeder. En die verandering heeft de nodige impact op haar carrière gehad.

Waar Van Houten vroeger meer werd opgeslokt door haar werk, is haar privéleven nu veel belangrijker. “Mijn zoon komt nu op de eerste plaats”, vertelt Carice in Grazia. Ook heeft het moederschap haar als persoon veranderd. “Ik denk dat ik door hem rustiger ben geworden. Wat er ook gebeurt, mijn eerste gedachte is altijd: wat is goed voor hém?”

Foto’s

Eerder vertelde Carice al dat ze bewust geen foto’s deelt van haar zoon. “Elke dag zie ik ook hoe andere mensen foto’s van hun kind posten en die trots voel ik óók – ik wil hem ook laten zien! Ik heb best wel écht een heel mooi lief kindje gemaakt”, zei ze in een recent interview met HP/De Tijd. Toch sluit ze niet uit om in de toekomst meer foto’s te delen. “Ik weet nog niet zo goed hoe ik me daartoe moet verhouden. Hij heeft er ook niet om gevraagd. Aan de andere kant kan het ook zo zijn dat hij later boos zegt: ‘mama, waarom heb je geen foto’s van me gepost?’. Tot nu toe denk ik: ik laat het even zo.” Toch liet ze Monte onlangs tóch zien aan haar Instagramvolgers. Wel blijft ze er voorzichtig in. “Het is niet dat hij zo lelijk is; het is een behoorlijk knap kindje”, grapt ze in Grazia. “Maar ik hou me toch in, omdat ik niet wil dat mensen ermee aan de haal gaan.”

Latrelatie

Ook doet de Instinct-actrice een boekje open over haar latrelatie met de vader van Monte, Guy Pearce. “Mensen zeggen altijd dat een gezin hebben voelt alsof je een bedrijf runt. Bij ons is dat net zo, maar dan op een internationaal niveau”, verklaart ze. “Soms is het niet leuk. Maar we hebben allebei heel erg ons eigen leven, en dat is ook fijn. En als we te lang uit elkaar zijn, vliegen we gewoon ergens heen.”

Lees ook

Gezin

Carice leerde de vader van haar kind, de Australische Guy Pearce, in 2015 kennen tijdens de opnamen van de film Brimstone. De vonk tussen de twee sloeg al snel over. De liefde van Carice en Guy, die pendelen tussen Nederland en Australië, werd in augustus 2016 bezegeld met de komst van zoontje Monte.

Bron: Libelle.nl | Beeld: ANP