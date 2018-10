Deze foto’s wil je zien: zó zag Carice van Houten eruit als kind

Carice van Houten schittert tegenwoordig in de ene na de andere wereldberoemde film en serie. Ze heeft het helemaal gemaakt in het buitenland. Daar kon ze als klein meisje waarschijnlijk alleen maar van dromen en zo zag Carice er toen uit.

Carice wist al van jongs af aan dat ze later actrice wilde worden. Op zesjarige leeftijd was ze voor het eerst te zien in de musicalfilm Annie (1982). De keuze om naar de Kleinkunstacademie in Amsterdam te gaan was dan ook geen rare keuze. Carice was een echte denker, die niet veel sprak. Dat is ze nu nog steeds. Maar als ze ergens voor gaat, gaat ze er ook voor de volle honderd procent voor. En dat werpt z’n vruchten af, want Carice heeft zelfs een rol weten te bemachtigen in de populaire en wereldberoemde serie Game of Thrones.

Morph

Dat Carice schattig was toen ze klein was; daar kan niemand meer omheen nu ze deze lieve foto op Instagram heeft geplaatst. ‘Dank Ard Gelinck voor deze rare, maar ontroerende morph van mij en kleine Carice’, schrijft de actrice bij de zoete foto van haar met een jongere versie van zichzelf. Ard Gelinck is ontzettend goed in Photoshop en maakt prachtige plaatjes van beroemde mensen met hun jongere zelf. Dit trucje wordt ook wel morphing genoemd en houdt in dat de ene afbeelding geleidelijk in een andere overvloeit. Het resultaat wordt een morph genoemd.

Zoontje

Van Adele en Leonardo di Caprio tot Johnny de Mol en nu dus Carice van Houten. Het ziet er zo echt uit dat het lijkt alsof ze echt met haar dochter op de foto staat. Maar dat kan natuurlijk niet, want Carice heeft alleen een zoontje. In augustus 2016 heeft ze samen met de Australische acteur Guy Pearce zoontje Monte gekregen.

