Carice deelt voor het eerst opname van zoontje en fans smelten massaal

Sinds Carice van Houten bijna twee jaar geleden moeder werd van zoontje Monte, zagen en hoorden we het ventje niet of nauwelijks. Carice en haar vriend, acteur Guy Pearce, zijn erg beschermend en houden hun kind bewust onherkenbaar voor de media. Toch deelt de actrice nu een bijzonder intiem moment met de kleine.

Kleine ster

In een nieuw filmpje – waarin we Monte (standvastig als ze zijn) nog steeds niet zien – horen we het jongetje namelijk zingen. Terwijl mama Carice de avondlucht filmt, zingt haar in augustus 2016 geboren zoontje Twinkle, Twinkle, Little Star.

Uit de reacties onder de té schattige post blijkt dat niet alleen wij, maar ook de rest van Carice’ volgers massaal smelten bij het horen van het lieve kinderstemmetje. De actrice wordt meer dan eens bedankt voor het delen van de lieve en unieke opname.

Beeld: Hollandse Hoogte