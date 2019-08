Voor het eerst gaan Carice van Houten en Halina Reijn samen een rol spelen in een Nederlandstalige televisieserie, dat maakt BNNVARA maandag bekend. De twee hebben de hoofdrol in de internationale coproductie ‘Red Light’, waarvoor zij zelf het initiatief namen.

Heftig thema

De serie gaat over drie vrouwen die zichzelf verliezen en elkaar vinden in de wereld van prostitutie en mensenhandel. Behalve Carice en Halina heeft ook de Belgische actrice Maaike Neuville een hoofdrol in de serie. De drie actrices speelden eerder al samen in de film Ik omhels je met 1000 armen, een verfilming van het boek van Ronald Giphart, uit 2006.

Volgend jaar te zien

De opnames van Red Light starten deze week. De serie, met Carice en Halina als creatieve producers, is in 2020 te zien bij BNNVARA op NPO 1.

Lees ook

Bingen maar! Deze films en series verschijnen in augustus op Netflix

Veelbelovende thriller

Op 3 oktober verschijnt eerst nog een andere samenwerking van de twee vriendinnen op het witte doek: Instinct, het regiedebuut van Halina Reijn. De psychologische thriller, met Carice van Houten en Marwan Kenzari in de hoofdrollen, vertelt over een ervaren psychologe in een tbs-kliniek (Carice) die geobsedeerd raakt door een zedendelinquent (Marwan). Bijrollen worden gespeeld door Marie-Mae van Zuilen, Ariane Schluter, Betty Schuurman, Tamar van den Dop, Robert de Hoog en Juda Goslinga. Bekijk de spannende trailer vast in onderstaande video:

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: ANP | Beeld: ANP